Schwerin/Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv) - Nach dem Sturmtief "Sabine" hat sich die Lage auf Straßen, Schienen und im Fährverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wieder normalisiert. Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, ist auch der Fernverkehr wieder angelaufen. Da es aber in anderen Bundesländern noch Probleme gebe, sollten sich Reisende rechtzeitig über ihre Züge und Routen informieren. Die Fahrkarten blieben bis zum 18. Februar gültig.

Bis Montagmittag registrierten die Leitstellen insgesamt mehr als 400 Feuerwehreinsätze. Die Sturmschäden seien aber relativ gering geblieben, erklärten Sprecher in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. Landesweit mussten etliche umgestürzte Bäume und abgerissene Äste von Straßen geräumt werden.

So kollidierte ein Auto auf der Bundesstraße 108 bei Marxhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem auf die Straße gefallenen Ast. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Gleiches passierte Autofahrerinnen nahe Möllenbeck, bei Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und nahe Dettmannsdorf-Kölzow (Landkreis Rostock). In Güstrow stürzte ein Baum auf drei parkende Autos.

Größere Schäden wurden von drei Gebäuden gemeldet: So wurde die Hälfte des Daches einer zu Wohnungen umgebauten Baracke in Penkow an der Bundesstraße 192 abgedeckt. Die Wellblechplatten klappten auf etwa 30 Metern Länge um. Regenwasser machte die Wohnungen unbewohnbar. Der Eigentümer rechnet mit rund 100 000 Euro Schaden.

In Lalendorf bei Güstrow hob der Sturm Platten eines alten Bahngebäudes an, so dass sie auf die Oberleitung der Bahnstrecke Berlin-Rostock zu stürzen drohten. Feuerwehrleute konnten die Platten entweder sichern oder bergen. Die Deutschen Bahn leitete die Züge sicherheitshalber über Plaaz um. In Güstrow fielen sturmbedingt Dachsteine von einem Mehrfamilienhaus. Der Rostocker Zoo blieb wegen Aufräumarbeiten am Montag geschlossen.

Für Bahnreisende gibt es weiter Probleme auf der Strecke Stralsund-Neubrandenburg-Neustrelitz-Berlin-Elsterwerda. Hier müssten zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz noch Bäume und Äste weggeräumt werden, teilte die Bahn mit. Ab Sonntagabend war es auch auf dem Strecken Berlin-Hamburg, Hamburg-Rostock und auf der Ost-West-Route Lübeck-Güstrow-Neubrandenburg-Pasewalk zu Störungen gekommen. 130 Reisende mussten bei Kirch Jesar ihren Zug verlassen, weil ein Baum in eine Fahrleitung gestürzt war. Dadurch war ein Ausleger gegen die Scheibe des Triebfahrzeugs beim RE 4311 geprallt, die dabei gerissen war. Die Reisenden konnten mit anderen Zügen über den Bahnhof Hagenow-Land weiterfahren.

In Röbel war ein Baum gegen ein Mehrfamilienhaus gekippt und verursachte einen Schaden von mehreren zehntausend Euro, weil die Fassade beschädigt wurde. In Anklam wirbelte der Sturm Bauzäune umher, von denen mindestens ein Zaunteil ein Auto traf. Nahe Lehsten (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) riss durch einen Baum eine Telefonleitung.

Nach Angaben der Fährgesellschaft Scandlines haben die Fährschiffe nach einer sturmbedingten Pause ihre Fahrten von und nach Skandinavien am frühen Montagmorgen wieder aufgenommen.