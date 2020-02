Nach Sturm: Lage in MV beruhigt sich

Schwerin/Rostock. Die Sturmlage in Mecklenburg-Vorpommern hat sich beruhigt. Nach Angaben der Leitstelle Schwerin gab es seit etwa 2.00 Uhr am Montag keine größeren Einsätze mehr. Zuvor sei die Feuerwehr zu etwa 50 Einsätzen ausgerückt, meist wegen umgestürzter Bäume. Ähnliches vermeldete die Leitstelle Neubrandenburg. Auch hier sei es seit etwa 1.00 Uhr ruhig geblieben, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Wegen des Sturm sei die Feuerwehr etwa 30 mal ausgerückt, meist wegen umgestürzter Bäume.

Die Auswirkungen des Sturmtiefs "Sabine" werden aber am Montag für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zunächst weiter spürbar bleiben. Pendler müssen sich am Morgen auf Einschränkungen einstellen. Bis mindestens 10.00 Uhr wird der Fernverkehr der Bahn im ganzen Land eingestellt bleiben.