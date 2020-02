A-Rosa Flussschiff wächst weiter: Erfolg in Portugal

Rostock. Die A-Rosa Flussschiff GmbH mit Sitz in Rostock hat das vergangene Jahr mit einem kräftigen Wachstum im Umsatz und bei den Passagierzahlen abgeschlossen. Wie A-Rosa-Geschäftsführer Jörg Eichler der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurden 2019 rund 89 000 Passagiere an Bord der zwölf Schiffe gezählt. Dies waren 4000 mehr als im Jahr zuvor. Gleichzeitig sei der Umsatz nur mit Reisen um acht Prozent auf 86 Millionen Euro gestiegen. Es sei das sechste Wachstumsjahr in Folge gewesen. Auch die Zahl der Vorausbuchungen für 2020 lasse den Schluss zu, dass der Trend anhalten wird.