Haus von FDP-Politikerin mit Feuerwerkskörper beschossen

Barth/Neubrandenburg. Polizei und Staatsschutz ermitteln im Fall einer Feuerwerksattacke auf ein Haus einer FDP-Politikerin aus Barth (Vorpommern-Rügen). Nach ersten Untersuchungen sollen Unbekannte das Wohnhaus der Juristin Karoline Preisler am Samstag mit Feuerwerkskörpern beschossen haben, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Die Ermittlungen steckten aber noch in den Anfängen. So sei auch unklar, ob der Vorfall mit den Vorgängen um die FDP in Thüringen zu tun haben könnte. Verletzt wurde niemand.

Die 1971 geborene Preisler war beim Europawahlkampf 2018 für die Liberalen angetreten. Auf Twitter schrieb sie am Sonntag: "Die Jüngste hat es in ihrer Unschuld für ein Jugendfeuerwerk gehalten, als das Haus, sie und ich heute mit Feuerwerk beschossen wurden. Doch war es einfach nur Gewalt. - Wir sind weggelaufen und haben Unterschlupf."