Mann bei Baumpflegearbeiten von Baum erschlagen

Kratzeburg. Bei Baumpflegearbeiten ist am Sonntag ein Mann in Kratzeburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Baum erschlagen worden. Mit Sturmtief "Sabine" habe der Unfall nichts zu tun, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Neubrandenburg. Zum Zeitpunkt des Unglücks habe kein stürmisches Wetter am Unfallort geherrscht. Zuvor hatte die Ostseewelle berichtet.