Erste Besucher haben sich beim Start des Warnemünder Wintervergnügens an einem Feuer am Ostseestrand eingefunden.

In Warnemünde ist in den Wintermonaten meist relativ wenig Betrieb. Das ändert sich regelmäßig im Februar beim Warnemünder Wintervergnügen - auch wenn in diesem Jahr von Winter keine Spur zu sehen ist.