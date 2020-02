Vorpommern-Rat unterstützt Erhalt historischer Gebäude

Anklam. Der Vorpommern-Rat will den Erhalt zweier historischer Gebäude im östlichen Landesteil unterstützen. Auf seiner Sitzung am Donnerstagabend in Anklam beschloss das Gemium, 60 000 Euro für die Sanierung des Dachs der Demminer Mühler bereitzustellen. Eine Familie baue das Gebäude zu einem Hotel um, sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann am Freitag. Mit der gleichen Summe solle der Umbau eines Stallgebäudes auf dem Rittergut Liddow auf Rügen zu einem Kultur- und Begegnungszentrum unterstützt werden. "Vorpommern ist reich an historischen Gebäuden. Wir helfen mit, dass unser kulturelles Erbe erhalten bleibt und gleichzeitig modern genutzt werden kann", sagte Dahlemann.

Förderung bekommen zudem das Projekt Hiddenseer Kutterfisch, dessen Fischkonserven Dahlemann zufolge ein Renner sind, sowie das Starkower Mus-Hus (Landkreis Vorpommern-Rügen), das Apfelprodukte aller Art herstellt und regional anbietet.

Der vor knapp zwei Jahren berufene Vorpommern-Rat mit elf Mitgliedern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft diskutiert für die Entwicklung des Landesteils wichtige Themen. Außerdem entscheidet er über die Vergabe von Mitteln aus dem Vorpommern-Fonds, für den jährlich drei Millionen Euro zur Verfügung stehen.