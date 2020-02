Rund 85 000 Vögel in Gärten gezählt im Nordosten

Schwerin. Rund 85 000 Vögel sind bei der Winterzählung des Naturschutzbundes (Nabu) im Nordosten gezählt worden. Der Spatz bleibt mit 14,9 Tieren pro Garten Spitzenreiter, wie der Nabu am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Demnach wurde der Höchstwert des vergangenen Jahres überboten, als 13,7 Spatzen pro Garten gezählt wurden.

Ebenfalls auf dem Treppchen landeten den Angaben zufolge der Feldsperling mit 6,6 Zählungen pro Garten und die Kohlmeise mit 4,2 Zählungen pro Garten. Der Grünfink wurde seltener gesehen. Nur 2,1 Tiere sahen die Beobachter in ihren Gärten, 2011 seien es durchschnittlich noch fünf gewesen.

Im Schnitt würden im Nordosten pro Garten 48,7 Vögel gezählt. Rund 3000 Menschen hätten sich landesweit an der Aktion beteiligt. Die Aktion "Stunde der Wintervögel" gibt es nach Nabu-Angaben seit 2011. Menschen beobachten demnach eine Stunde lang die Vögel in ihren Gärten und geben dabei die höchste Summe der gleichzeitig gesichteten Tiere an.