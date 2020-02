Politologe: Thüringsche Situation in MV unwahrscheinlich

Rostock. Die Gefahr, dass es bei der Wahl zum Ministerpräsidenten 2021 im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zu einer ähnlichen Situation wie in jetzt Thüringen kommt, hält der Politologe Wolfgang Muno von der Universität Rostock für gering. "In Mecklenburg-Vorpommern sind die Mehrheitsverhältnisse etwas anders", sagte Muno am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Aus jetziger Sicht werde es für eine Fortsetzung der SPD/CDU-Koalition wohl nicht reichen. Bei den Grünen rechnet er, ebenfalls aus heutiger Sicht, mit einem Einzug im einstelligen Bereich. Die SPD sehe er dank des Regierungschef-Bonus' von Manuela Schwesig im Vorteil.

"Schwesig ist beliebt und bekommt gute Zustimmungswerte", sagte der Politikwissenschaftler. "Abhängig vom Abschneiden der großen Parteien könnte es für eine Dreier-Lösung reichen." Mit der SPD seien zum Beispiel Rot-Rot-Grün oder Rot-Schwarz-Grün denkbar.

In Thüringen wurde die Linke aufgrund der Beliebtheit des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stärkste Kraft - die Wahl eines Linken-Regierungschefs lehnt die CDU jedoch ab. In Mecklenburg-Vorpommern sei ein Sieg der Linken nicht zu erwarten, sagte Muno. Bei der jüngsten Landtagswahl 2016 erreichte sie 13,2 Prozent.

CDU und FDP müssen sich nach Munos Worten fragen, wie sie es mit der AfD halten. In Teilen der CDU im Osten werde die AfD durchaus als ein Mittel gesehen, um Ministerpräsidenten stellen zu können. "Die CDU im Westen hingegen sieht, dass sie dann in der Mitte massiv Wähler verlieren wird." Ähnlich sei die Situation bei der FDP.

Als "sauberste Lösung" in Thüringen sieht Muno jetzt Neuwahlen an, wie er sagte. Die Gesamtsituation dort sei extrem instabil. "Ob Neuwahlen da etwas verbessern, ist allerdings offen." Doch die Wähler wüssten dann, worauf es hinauslaufen könne. Die jetzige Situation entspreche nicht dem Wählerwillen. "Mehr als 70 Prozent wollten Ramelow wiederhaben. Kemmerich war auf keiner Karte."