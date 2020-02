CDU für Neuwahl in Thüringen: Keine Zusammenarbeit mit AfD

Schwerin. Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern schließt sich den Forderungen nach Neuwahlen in Thüringen an. Der stellvertretende Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg sagte am Donnerstag, es gebe weder für Thomas Kemmerich (FDP) noch für Bodo Ramelow (Linke) eine politische Mehrheit im Erfurter Landtag. "Das ist seit dem Wahltag im Oktober 2019 bekannt." Aus seiner Sicht wäre es deshalb gut gewesen, wenn die Ministerpräsidentenwahl vom Mittwoch gar nicht stattgefunden und Ramelow den Weg für Neuwahlen frei gemacht hätte. "Diese Aufgabe fällt jetzt Herrn Kemmerich zu." Wenn Kemmerich dazu nicht bereit sei, müsse der Thüringer Landtag den Weg für Neuwahlen gehen.

Rehberg lehnte jede Zusammenarbeit mit der AfD ab. Es dürfe auch keine Zusammenarbeit mit dem durch Stimmen der AfD gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich geben, erklärte er. Kemmerich war am Mittwoch unter anderem mit Stimmen von CDU und AfD gewählt worden.