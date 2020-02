Besser telefonieren an Grenze: Anbieter baut Kapazität aus

Linken. Einwohner an der deutsch-polnischen Grenze sollen von Donnerstag (11.00 Uhr) an besser mobil telefonieren und im Internet surfen können. Der Mobilfunkbetreiber Vodafone hat seine Kapazität am Sendemast am Grenzstandort Linken (Vorpommern-Greifswald) ausgebaut. Hintergrund ist eine Neuregelung des Bundesministeriums für digitale Infrastruktur. Diese erlaubt es Anbietern in Grenzregionen künftig die Kapazität ihrer Sendeanlagen auszubauen, statt sie wie bisher aus Rücksicht auf das Nachbarland drosseln zu müssen. Linken ist nach Görlitz die zweite Vodafone-Station entlang der Grenze zu Polen, bei der die Kapazität erweitert wurde und die erste in Vorpommern. Firmen und Einwohner entlang der deutschen Grenzen hatten über diese Nachteile immer wieder geklagt.