Linke: Kommunalverfassung für Kinder und Behinderte ändern

Banzkow. Die Linke will mehr Rechte für Kinder und Behinderte in die Kommunalverfassung bringen. Kinder und Jugendliche würden zunehmend untergebuttert, sagte die zuständige Fachpolitikerin der Linken im Landtag, Jacqueline Bernhardt, am Mittwoch zum Abschluss einer Fraktionsklausur in Banzkow bei Schwerin. "Der Ausschluss von Kindern und Jugendlichen von Wahlen oder anderen Formen der demokratischen Mitbestimmung verhindert, dass ihre Interessen ausreichend berücksichtigt werden." Auf kommunaler Ebene müssten deshalb Jugendbeiräte und vergleichbare Gremien geschaffen werden, die zwingend zu beteiligen seien, wenn es um Angelegenheiten gehe, die Kinder und Jugendliche betreffen. Jugendliche dürfen in Mecklenburg-Vorpommern ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen mitwählen.

Die behindertenpolitische Sprecherin der Fraktion, Karen Larisch, beklagte die geringe Zahl von Menschen mit Behinderung in den Kommunalparlamenten. Ihr Anteil betrage lediglich 0,56 Prozent. In keinem Kommunalparlament werde Gebärdensprache angewandt oder würden Beschlussvorlagen in Braille-Schrift gefertigt. "So ist es seh- beziehungsweise hörbehinderten Menschen unmöglich zu kandidieren und selbst Politik zu machen." Die Kommunalverfassung schreibe zudem lediglich vor, dass die Beiräte für Menschen mit Behinderung angehört werden könnten. "Aus meiner Sicht muss an dieser Stelle eine Änderung erfolgen, so dass die Beteiligung der betroffenen Menschen eine Pflichtaufgabe wird", forderte Larisch.