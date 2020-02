FDP zu Kemmerich-Wahl: "Großartiger Gewinn für Thüringen"

Schwerin. Die Freien Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern sehen in der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen einen "großartigen Gewinn" für das Bundesland. "Mit Thomas Kemmerich hat Thüringen jetzt wieder einen Ministerpräsidenten aus der Mitte der Gesellschaft und gleichzeitig wurden AfD und Linke verhindert", heißt es in einer Erklärung des MV-Landesverbandes vom Mittwoch. Kemmerich sei nun ein "gutes Händchen" bei der Regierungsbildung zu wünschen.

Bei der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten hat am Mittwoch Kemmerich überraschend gewonnen. Er setzte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken durch.