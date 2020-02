Bußgeld nicht bezahlt: Mann fliegt mit Drogenplantage auf

Neubrandenburg. Weil er eine kleine Geldbuße nicht bezahlt hat, ist ein Mann mit einer Drogenplantage in einem Dorf bei Neubrandenburg aufgeflogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kamen Polizisten dem 32-Jährigen am Dienstag auf die Spur, als sie den nötigen Haftbefehl vollstrecken wollten und an seiner Tür in Neuenkirchen klingelten. Der Mann habe sich verdächtig verhalten und es war starker Marihuanageruch wahrzunehmen. Bei der Durchsuchung wurde eine Plantage mit 40 zum Teil schon abgeernteten Cannabispflanzen gefunden. Außerdem stellten die Beamten eine Drogenausrüstung sowie 1500 Euro Bargeld aus mutmaßlichen Drogengeschäften sicher. Der "Erzwingungshaft" konnte der Mann entgehen, da er die 30 Euro Bußgeld bezahlte.