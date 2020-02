Unterstützung für Amthors Kandidatur für den Landesvorsitz

Greifswald. Die Bewerbung des 27-jährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor trifft in der Führungsebene der CDU Mecklenburg-Vorpommerns auf viel Zustimmung. Generalsekretär Wolfgang Waldmüller sagte beim CDU-Neujahrsempfang am Dienstagabend in Greifswald, Amthor genieße im gesamten Land eine hohe Akzeptanz. "Ich habe selten einen so jungen Politiker gesehen, der in kurzer Zeit so ein Ansehen gewonnen hat", erklärte er. "Auch wenn er jung ist, ist er schon sehr erfahren."

Die CDU-Kreisvorsitzenden Marc Reinhardt (Mecklenburgische Seenplatte) und Franz-Robert Liskow (Vorpommern-Greifswald) hatten Amthor für den Vorsitz vorgeschlagen. Auch Harry Glawe (Vorpommern-Rügen) unterstützte die Kandidatur des jungen Abgeordneten aus Torgelow. "Da ich gebürtiger Vorpommer bin, bleibt mir nicht viel anderes übrig", meinte er. Die CDU wäre nach seiner Ansicht gut beraten, sich keine großen Kämpfe mehr zu liefern, sondern Geschlossenheit zu zeigen: "Der bürgerliche Wähler möchte keinen Streit in der Öffentlichkeit."

Generalsekretär Waldmüller zufolge wird der CDU-Landesvorstand auf seiner Sitzung am 22. Februar über die Vorschläge der beiden Kreisverbände beraten und das höchste Gremium, die Landesmitgliederversammlung, einberufen. Es könnten auch noch weitere Vorschläge für einen neuen Landeschef hinzukommen. Die CDU-Landtagsfraktion wolle ebenfalls noch im Februar einen neuen Fraktionsvorsitzenden wählen. Dafür kandidiert der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Torsten Renz.