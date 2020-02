Schwerin. Der Bund beteiligt sich an der Reaktivierung der Darßbahn und macht damit den Weg frei für den Wiederaufbau der Bahnlinie zur Ferienhalbinsel Zingst/Darß. "Wir können die gute Nachricht verkünden, dass die Darßbahn kommt", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin. Zuvor hatte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) das Kabinett über die Zusage des Bundes informiert, ein Drittel der Kosten für die neue Meiningenbrücke zu übernehmen.

Sie verbindet die Halbinsel mit dem Festland und soll als Drehbrücke künftig für Bahn- und Straßenverkehr genutzt werden. Die Baukosten allein für die Brücke werden auf über 50 Millionen Euro geschätzt, knapp die Hälfte der veranschlagten Gesamtinvestition von etwa 115 Millionen Euro.

Schwesig bezeichnete das Vorhaben als eines der wichtigsten Projekte für Vorpommern. Die Bahnstrecke von Velgast über Barth und Zingst bis nach Prerow diene der besseren touristischen Erschließung der beliebten Urlaubsregion an der Ostsee und bringe der Bevölkerung Entlastung vom Autoverkehr.