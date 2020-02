"Rasender Roland" stößt an Bahnübergang mit Auto zusammen

Binz. Die Rügener Kleinbahn "Rasender Roland" ist am Montagmittag an einem Bahnübergang in Binz mit einem Auto zusammengestoßen. Der Zug schob den Wagen einer 46-jährigen Frau noch 50 Meter auf den Gleisen vor sich her, ehe er zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei aber niemand. Die Autofahrerin von der Insel hatte ersten Erkenntnissen zufolge die herannahende Kleinbahn an dem unbeschrankten Übergang übersehen. Den entstandenen Schaden gab die Polizei mit rund 5500 Euro an.