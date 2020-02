Backhaus hofft nach Treffen auf faire Preise für Bauern

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hält staatliche Einflussnahme auf das Preisgebaren im Lebensmittelhandel zugunsten der Agrarproduzenten für dringend geboten. Viel zu lange sei auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Lebensmittelwirtschaft vertraut und die Verantwortung für faire Preise bei den Verbrauchern abgeladen worden, stellte Backhaus am Montag in Schwerin fest. Er begrüße daher die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU), die EU-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken zügig in Deutschland umzusetzen.

Bei einem Treffen mit Vertretern von Handel und Ernährungsindustrie am Montag in Berlin hatte Merkel Billigpreise für Lebensmittel zum Anlass genommen, den Handel zu fairen Bedingungen für die Bauern aufzurufen. Es gehe darum, gute Lebensmittel zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass Landwirte "auskömmlich" ihr Geld verdienen. Sie verwies auf eine "gewachsene Sensibilität" für Qualität und Umweltauflagen, die sinnvoll und richtig seien - aber natürlich auch ihren Preis hätten. Die Politik ziele nicht auf staatlich verordnete Mindestpreise, aber auf "faire Beziehungen" zwischen den Akteuren im Markt, machte Merkel deutlich. Die EU-Richtlinie gegen Praktiken, mit denen Händler kleinere Lieferanten bisher oft unter Druck setzen, solle schnell umgesetzt werden.

"Ich hoffe sehr, dass die heutigen Gespräche im Bundeskanzleramt endlich Bewegung in die Sache bringen werden. Ein "Weiter so" darf es nicht geben", betonte Backhaus mit Blick auf die vielfach niedrigen Erzeugerpreise und die seit Monaten anhaltenden Bauernproteste. Milchbauern etwa würden derzeit rund 31 Cent pro Liter erhalten, zur Kostendeckung seien aber mindestens 40 Cent nötig. "Wir brauchen endlich ein Miteinander auf Augenhöhe und eine faire Ausgestaltung der Preise für landwirtschaftliche Produkte am Markt. Das kann nur gelingen, wenn wir die Verhandlungsposition von Landwirten gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel deutlich stärken", mahnte Backhaus.