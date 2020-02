Rostock. Trainer Dirk Bauermann hat beim Wiedersehen mit seinem früheren Club keine Geschenke verteilt. Seine Rostock Seawolves feierten am Samstagabend vor 3335 Zuschauern in der 2. Basketball-Bundesliga einen 92:85 (45:47)-Sieg über die Bayer Giants Leverkusen und wahrten die Chancen auf das Erreichen der Playoffs in der ProA. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg gegen meinen Ex-Verein. Die Giants sind für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga", sagte Bauermann.

Nach knapp vier Wochen in Rostocker Diensten sah der einstige Bundestrainer, der mit Leverkusen zwischen 1989 und 1998 sieben Mal Meister und vier Mal Pokalsieger war, deutliche Fortschritte bei seinem neuen Team. "Die Phase, als wir drei Ballverluste in vier Ballbesitzen hatten, hätte uns vermutlich vor ein paar Wochen noch das Spiel gekostet. Die Jungs haben aber weiter an sich geglaubt", lobte der 62-Jährige seine Mannschaft.

Aber auch dem Gegner, insbesondere seinem ehemaligen Spieler und Assistenz-Coach Hansi Gnad, zollte er Anerkennung. "Ich fand, dass Hansi uns vor extrem viele Aufgaben gestellt hat, Verteidigungen gewechselt hat, Mismatches gesucht hat. Aus meiner Sicht ist er jemand, der in die erste Liga gehört", sagte er.

Matchwinner für die Seawolves war der erst tags zuvor verpflichtete US-Amerikaner Zachary Matthew Lofton. Der 27 Jahre alte frühere NBA-Spieler steuerte bei seinem Einstand 30 Punkte zum insgesamt zehnten Saisonsieg für die Seawolves bei. "Ich hab mich sofort wie zu Hause gefühlt. Es hat großen Spaß gemacht. Die Kulisse war unfassbar gut drauf und hat mich herzlich aufgenommen", sagte der Guard dem "Sportbuzzer".