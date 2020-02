Schwerin. Die Fraktionen im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns stecken zu Jahresbeginn wieder ihre wichtigsten politischen Ziele für die Parlamentsarbeit der kommenden Monate ab. Am Montag (9.00 Uhr) beginnen SPD, Linke und AfD mit ihren traditionellen Winterklausuren. Dabei stehen neben der Vorbereitung von Parlamentsinitiativen auch strategische Weichenstellungen zur Debatte, die zum Teil bis zur Landtagswahl im Herbst 2021 reichen sollen.

"Wir wollen 20 Monate vorausblicken und uns damit beschäftigen, mit welchen Angeboten wir in die Wahl gehen", sagte die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg. Der Auftakt der dreitägigen Klausur in Banzkow bei Schwerin stehe unter dem Motto "Aufbruch für ein soziales Mecklenburg-Vorpommern - gemeinsam für alle". In Workshops werde über "Gute Arbeit", "Gutes Leben" und "Gute Bildung" beraten.

Oldenburg sagte, ihre Fraktion werde Mängel im Bildungssystem klar benennen. Dazu gehöre die nach ihrer Meinung bislang unzureichende Befassung mit der jüngeren deutschen Geschichte. "Wir wollen mehr Geschichtsunterricht, möglichst schon ab Klasse fünf und fachübergreifende Projekttage zum Nationalsozialismus." Parallel zu der Klausur finde in Banzkow auch eine Konferenz der Vorsitzenden der Linksfraktionen in Bund und Ländern statt. Bei dem Treffen solle eine länderübergreifende Bildungskonferenz vorbereitet werden, die laut Oldenburg für Mitte Mai in Gägelow bei Wismar geplant ist.

Weniger konkret blickten die Fraktionsspitzen der anderen Parteien auf ihre Klausurtagungen. "Wir diskutieren über viele Dinge und sehen dann, was sich daraus an konkreten Beschlüssen ergibt", erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Als Schwerpunktthemen für die Klausur in Rostock seien aber die Seniorenpolitik, der Bereich Sicherheit und Ordnung sowie der Arbeitsmarkt vorgesehen. Zu letzterem Punkt habe seine Fraktion die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, eingeladen. Zu ihrem Jahresthema hatte die Regierungsfraktion laut Krüger bereits "Älter werden in MV" bestimmt.

Die oppositionelle AfD wiederum trifft sich in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Wie der Parlamentarische Geschäftsführer Prof. Ralph Weber sagte, wird die Fraktion ihre politischen Schwerpunkte für 2020 planen. "Besonders bei der Entwicklung des ländlichen Raums und bei sozialen Belangen besteht großer Handlungsbedarf", sagte Weber. Zudem befassten sich die AfD-Parlamentarier mit der Inneren Sicherheit, dem Erhalt eines funktionierenden Rechtsstaats und der Optimierung interner Prozesse.

Die CDU als vierte Landtagsfraktion hält ihre Klausurtagung traditionell später ab. Die auswärtige Beratung sei für April geplant, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Torsten Renz. Die Klausur wird dann in jedem Falle von einem neuen Fraktionschef geleitet. Amtsinhaber Vincent Kokert hatte am Freitag überraschend für März seinen Abschied aus der Politik angekündigt und Renz als Nachfolger für den Platz an der Fraktionsspitze vorgeschlagen.