Betrunkener rammt Auto auf A 24: 61-Jährige schwer verletzt

Bobzin. Eine 61 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall auf der Autobahn 24 in Höhe Bobzin (Kreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Mit mehr als 1,5 Promille ist ein 41-Jähriger am frühen Sonntagmorgen von hinten auf den Wagen der Frau aufgefahren, wodurch dieser von der Fahrbahn geschleudert wurde, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Auto kam auf einem Feld zum Stehen. Die 61-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr befreit. Sie kam mit schweren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autobahn 24 war für rund eine Stunde voll gesperrt.