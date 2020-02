Rostock: Erneut Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr

Rostock. Wegen eines weiteren Warnstreiks der Bus- und Straßenbahnfahrer stehen am Samstag sowohl die Züge der Rostocker Straßenbahn AG als auch die Busse der Rebus Regionalbus Rostock GmbH still. Das sagte Karl-Heinz Pliete, Landesstreikleiter der Gewerkschaft Verdi, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Betrieb steht komplett." Der Warnstreik habe mit Dienstbeginn begonnen und ende bei Betriebsschluss. Die Gewerkschaft will damit im Tarifkonflikt des Öffentlichen Nahverkehrs den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber noch einmal erhöhen.

Bereits am Freitag fuhren nach Verdi-Angaben im Landkreis Ludwigslust-Parchim keine Busse der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP). Am Donnerstag war der Busverkehr in Nordwestmecklenburg weitgehend lahmgelegt. Der kommunale Arbeitgeberverband hatte auf die Warnstreiks bereits mit Unverständnis reagiert: "Der Warnstreik übt unnötigen Druck auf die Fahrgäste aus."

Die Gewerkschaft fordert für die rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro.

Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. "Nachdem die Arbeitgeber ihr Angebot aus der zweiten Verhandlungsrunde nur leicht verbessert haben, müssen wir offensichtlich noch deutlicher machen, dass die Mitglieder mehr erwarten", erklärte Pliete. Am 17. Februar sollen die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt werden.