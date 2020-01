Corona-Verdachtsfall im Nordosten nicht bestätigt

Greifswald. Entwarnung an der Universitätsmedizin Greifswald: Der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bei einem jungen Mann hat sich nicht bestätigt. Das teilte ein Klinik-Sprecher am Donnerstag mit. Der vor wenigen Tagen aus China zurückgekehrte Mann hatte sich am Mittwochabend mit Erkältungssymptomen in dem Klinikum vorgestellt. Die Probe eines Abstrichs der Atemwege wurde im Nationalen Referenzzentrum in Berlin untersucht. Dort wurde das Coronavirus nicht nachgewiesen.