Drogenfahnder durchsuchen mehrere Objekte in und um Rostock

Rostock. Drogenfahnder haben am Donnerstag mehrere Objekte in Rostock und Umgebung durchsucht. Insgesamt seien 27 Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vollstreckt worden, twitterte das Polizeipräsidium. Einzelheiten sollen nach Abschluss der Maßnahmen am Nachmittag mitgeteilt werden, sagte Polizeisprecherin Yvonne Hanske.