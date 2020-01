Agrarminister: Nato-Manöver wegen Seuchengefahr kritisch

Schwerin. Angesichts der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Polen mit Fällen nahe der deutschen Grenze sieht Agrarminister Till Backhaus (SPD) die bevorstehende Nato-Großübung "US Defender 2020" kritisch. Er habe erhebliche Probleme damit, sagte Backhaus am Mittwoch im Landtag. Der Politiker befürchtet eine Weiterverbreitung der Seuche und einer Einschleppung nach Deutschland.

"Defender 2020" gilt als größte Truppen-Verlegeübung mit Nato-Beteiligung seit 25 Jahren. Laut Verteidigungsministerium werden rund 37 000 Soldaten aus 18 Nationen daran teilnehmen. Etwa 1700 sollen durch Mecklenburg-Vorpommern nach Polen verlegt werden. Der Rückweg soll angesichts der ASP-Gefahr nicht über Land, sondern mit Schiffen über die Ostsee erfolgen.

Backhaus schließt nicht aus, dass einzelne Teilnehmer der Übung dennoch zurück über Land fahren. Es genüge ein weggeworfenes Stück Wurst aus dem Fleisch infizierter Tiere, um die Afrikanische Schweinepest weiterzuverbreiten, sagte er. Auch über den Schmutz in Schuhprofilen könne der Erreger nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern verschleppt werden. Für Deutschland wären die wirtschaftlichen Auswirkungen im Seuchenfall enorm. Schweinefleischexporte in Länder außerhalb der EU würden gestoppt, auch nach China.

Backhaus sieht es als unverantwortlich an, mit einer Militärübung das Wild im Seuchengebiet aufzuscheuchen, das auf der Flucht dann größere Distanzen zurücklegen könne. "Ein Wildschwein schafft bis zu 30 Kilometer in einer Nacht", sagte Backhaus der Deutschen Presse-Agentur. Die ASP-Bedrohungslage sei dramatisch. "Und das ist keine Übertreibung", ergänzte Backhaus. Die Seuche stehe aktuell 12 Kilometer vor Sachsen, 20 Kilometer vor Brandenburg und 120 Kilometer Luftlinie vor Mecklenburg-Vorpommern.