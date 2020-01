Mehr Landesmittel für Filmförderung im Nordosten

Schwerin. Mit einer landeseigenen Fördergesellschaft soll die Filmszene in Mecklenburg-Vorpommern stärker unterstützt werden. Laut einem Beschluss der Landesregierung soll die Gesellschaft ihre Arbeit in der ersten Jahreshälfte aufnehmen, sagte Staatskanzleichef Heiko Geue am Dienstag in Schwerin. Für dieses Jahr seien drei Millionen Euro im Haushalt vorgesehen, 2021 seien es vier Millionen Euro. Die gemeinnützige Fördergesellschaft soll zentraler Ansprechpartner für Filmemacher sein. Bislang werden nur Filmprojekte mit einem betont kulturellen Anspruch mit rund 215 000 Euro jährlich vom Land gefördert.