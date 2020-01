Corona in Deutschland: Kliniken bereiten sich vor

Greifswald. Nachdem das Corona-Virus Deutschland erreicht hat, werden die Vorbereitungen auf einen möglichen ersten Krankheitsfall in Mecklenburg-Vorpommern intensiviert. An der Unimedizin Greifswald sei das Personal geschult worden, sagte ein Sprecher am Dienstag. Wie auch für Influenza-Verdachtsfälle seien Isolierzimmer vorbereitet, die von außen erreichbar sind. Es werde daran gearbeitet, bei Corona-Verdacht Schnelltests zu machen und im eigenen Haus auszuwerten, um rasch zu einer Diagnose zu kommen. Wie der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger rät auch die Unimedizin Greifswald zur Grippeschutzimpfung. Die Symptome beider Infektionskrankheiten seien sehr ähnlich. Bei Geimpften sei die Influenza unwahrscheinlich.