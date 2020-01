Rohde will Mecklenburgische Staatskapelle aus Tief führen

Schwerin. Der neue Generalmusikdirektor der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin, Mark Rohde, will das drittälteste Orchester der Welt nach den einschneidenden Sparmaßnahmen der vergangenen drei Jahrzehnte konsolidieren und aus der Talsohle führen. Die 1563 gegründete Staatskapelle hat nach den Sparrunden der Vergangenheit aktuell 58 Vollzeit-Stellen. Um noch einmal Geld zu sparen, wurden die Gehälter und die Arbeitszeit der Musiker um jeweils 17 Prozent vor einigen Jahren reduziert. Sein Ziel sei es, über die nächsten Jahre die Situation am Haus und in der Stadt zu konsolidieren "und zu sehen, dass wir diese Talsohle wieder verlassen können", sagte Rohde. Wichtig seien dabei qualitativ gute Arbeit und auch das Erschließen neuer Publikumsschichten.