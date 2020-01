Hafen Vierow mit Umschlagplus wegen guter Getreideernte

Vierow. Der auf Agrargüter spezialisierte Hafen Vierow bei Greifswald hat von der guten Ernte 2019 profitiert. Der Hafen mit Standorten in Vierow, Mukran auf Rügen und Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schlug im vorigen Jahr 1,47 Millionen Tonnen Güter um, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Das seien rund 72 000 Tonnen mehr gewesen als 2018. Das größte Plus sei in Mukran erzielt worden, wo rund 697 300 Tonnen Getreide - vor allem Weizen und Gerste - umgeschlagen worden seien. Das waren 129 000 Tonnen mehr als 2018. In Mukran ist die Viela Export GmbH für den Hafen Vierow tätig.

Das Getreide kommt dem Sprecher zufolge per Bahn und Lkw aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen sowie aus Polen, Tschechien und Ungarn. 2019 seien in Mukran erstmals zwei große Schüttgutfrachter mit Ladungen für Kuba abgefertigt worden.

Am Hafen Vierow entstand eine neue Logistikfläche für 40 Lastwagen. Es habe seitdem keine Rückstaus mehr gegeben, sagte Geschäftsführer Henning Bligenthal. Im Schnitt erreichten täglich 100 Lkw den Hafen, zur Erntezeit seien es bis zu 300 Fahrzeuge. Bligenthal rechnet 2020 mit einem ähnlich guten Jahr wie 2019. Mittelfristig seien jedoch verlässliche Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft entscheidend. "Weniger Getreideproduktion bedeutet letztlich weniger Exporte", sagte er.

Am Standort Wolgast wurden 2019 vor allem Baustoffe umgeschlagen. Das Volumen betrug rund 251 000 Tonnen. Künftig sollen Baustoffe und Kohle der Schwerpunkt sein. Der Hafen Vierow ist seit gut einem Jahr neuer Eigentümer der Wolgaster Hafengesellschaft.