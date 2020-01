Jubiläumskunstauktion mit 72 Arbeiten: Beethoven als Thema

Neubrandenburg. Bei der 25. Neubrandenburger Kunstauktion kommen am Samstag 72 Malereien, Drucke und Skulpturen unter den Hammer. Sie stammen von 20 Malern und Bildhauern, die unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Lübeck leben und arbeiten, wie die Organisatoren am Mittwoch in Neubrandenburg mitteilten. Zu ihnen zählen unter anderem Monika Bertermann, Gerd Frick, Armin Mueller-Stahl sowie die Zeichner Werner Schinko (1929-2016) und Heinz Rammelt (1912-2004). Rammelt, der in Dessau lebte, hatte viele DDR-Zeitschriften illustriert. Die Werke waren auch Vorlagen für Trickfilme, weshalb er "Walt Disney des Ostens" genannt wird. Die Spanne der Mindestgebote reicht von 80 bis 1100 Euro.

Künstlerisch steht die Jubiläumsauflage der Kunstauktion im Zeichen des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827). Anlass ist der 250. Geburtstag des bekannten Musikers und die Rolle der klassischen Musik in Neubrandenburg, wie Kurator Raimund Hoffmann sagte. Beethovens Musik-Schöpfungen inspirierten Künstler der verschiedensten Genres bis in die Gegenwart. Die Auktion, bei der traditionell Arbeiten regionaler und auch überregional bekannter Künstler unter den Hammer kommen, wird neben der Ahrenshooper Auktion zu den größten Kunstversteigerungen im Nordosten gezählt.