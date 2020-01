20-Jähriger stößt mit Auto gegen Baum: schwer verletzt

Drechow. Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Vorpommern-Rügen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann am frühen Sonntagmorgen auf einer Landstraße in Richtung Drechow unterwegs, als er nach links von der Straße abkam und gegen den Baum stieß. Anschließend schleuderte der Wagen nach rechts und blieb stehen. Durch den starken Aufprall wurde der Motorblock aus dem Auto gerissen und blieb mehrere Meter neben diesem liegen, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.