Neuer Preis für Nachwuchsautoren "up Platt" ausgeschrieben

Schwerin/Stavenhagen. Mit einem neuen Preis für Nachwuchsautoren soll die niederdeutsche Sprache in Mecklenburg-Vorpommern stärker gefördert werden. Wie der Leiter des Stavenhagener Fritz-Reuter-Literaturmuseums, Marco Zabel, am Donnerstag sagte, ist dafür erstmals der "Ünner 35 Pries" (Unter 35 Preis" ausgeschrieben worden. Bewerber müssten bis zum 30. April noch keine fertigen Arbeiten, aber tragfähige Ideen und Konzepte vorlegen, die unterstützt werden sollen, etwa Lyrik, Prosa, Liedtexte, aber auch Hörspiele oder Internetblogs - natürlich "up Platt."

Der Preisträger soll auf der Jahresmitgliederversammlung des Heimatverbands am 9. Mai gekürt werden. Mit dem Preis - ein Produktionskostenzuschuss bis zu 1000 Euro - könne das Projekt fertiggestellt werden, das zum Geburtstag Reuters Anfang November in Stavenhagen vorgestellt werden soll. Das Projekt wird vom Museum zusammen mit dem Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und dem Bund Niederdeutscher Autoren getragen. "Wer schon 35 ist, kann sich aber auch noch beteiligen", sagte Zabel. Fritz Reuter (1810-1874) stammt aus Stavenhagen und gilt als bekanntester Niederdeutsch-Autor.