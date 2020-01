Grüne Woche in Berlin: MV mit 62 Unternehmen vertreten

Schwerin. Die Agrar- und Ernährungsgüterwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns will auf der Grünen Woche in Berlin mit Individualität und Regionalität punkten. Kein anderes Bundesland präsentiere auf der internationalen Leistungsschau der Lebensmittelproduktion so viele Klein- und Kleinstunternehmen wie Mecklenburg-Vorpommern, betonte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Insgesamt sei das Land auf der Grünen Woche vom 17. bis 26. Januar in Berlin mit 62 Unternehmen vertreten. Mit rund 400 000 Besuchern sei die Messe ein guter Testmarkt für deren Produkte. Backhaus äußerte die Erwartung, dass die Proteste der Bauern gegen die Umweltauflagen der Bundesregierung auch die Grüne Woche beeinflussen werden.