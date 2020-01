Mann liefert sich lange Verfolgungsjagd mit der Polizei

Parchim. Ein Autofahrer hat sich über rund 70 Kilometer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Bei einer Verkehrskontrolle in Parchim fuhr der 32 Jahre alte Mann in der Nacht zu Sonntag davon, wie die Polizei mitteilte. Über Lübz, Plau und Krakow am See flüchtete der Mann mit seinem Wagen. Er gefährdete mehrere Autofahrer und versuchte die Polizei von der Straße abzudrängen. Die Beamten konnten den Fahrer schließlich in einer Baustelle auf der A19 bei Malchow stoppen. Der Mann verriegelte seinen Wagen, die Polizisten mussten die Beifahrerscheibe einschlagen. Der Mann hatte knapp 1,4 Promille und soll unter Drogen gestanden haben. Eine Fahrerlaubnis besitzt er den Angaben zufolge nicht. Bei der Verfolgungsjagd waren bis zu sechs Polizeiwagen im Einsatz.