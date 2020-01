Neujahrsempfang der Landesregierung mit Kanzlerin Merkel

Stralsund. Zum Neujahrsempfang der Landesregierung heute (12.00 Uhr) in Stralsund hat erstmals auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Kommen zugesagt. Sie werde wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Theater Vorpommern das Wort an die mehr als 400 Gäste richten, hieß es. Erstmals konnten sich laut Staatskanzlei auch interessierte Bürger für den Empfang anmelden. Den Hauptteil machen aber weiterhin geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, aus Kultur, Ehrenamt und Sport aus. Im Rahmen des Neujahrsempfangs verleiht die Regierungschefin auch den Verdienstorden des Landes an besonders engagierte Bürger.

Stralsund zählt zu Merkels Bundestagswahlkreis, in dem sie seit 1990 stets das Direktmandat gewonnen hat und in dem sie regelmäßig zu Gast ist.