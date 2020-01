Schwerin. Der Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) fordert mehr Planungssicherheit bei den Fördergeldern. "Dass wir etwas bekommen, weiß ich. Aber eben nicht wie viel genau", sagte Landesgeschäftsführerin Ramona Hempel in Richtung Landesregierung und Zuwendungsgeber.

"Die Beantragung der Gelder wird immer umfangreicher. Es dauert sehr lange, bis etwas umgesetzt wird", kritisierte sie vor dem Neujahresempfang der Gesellschaft am Samstag. Zu den Landesgeldern und Spenden gebe es auch Mittel von Kommunen, Rentenversicherung und Krankenkassen.

Nach Angaben des Sozialministeriums wird das Fördergeld der Landesregierung in diesem Jahr mindestens die Höhe von 2019 haben, rund 44 000 Euro. Die Zuschüsse haben sich demnach seit 2015 jährlich um mehr als 15 000 Euro erhöht.

Nach Angaben der DMSG sind rund 2500 Fälle der Krankheit im Nordosten bekannt. Die Zahl sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Um wie viel genau, konnte die DMSG nicht beziffern. Die Steigerung liege hauptsächlich an einer besseren und schnelleren Diagnostik. Frauen erkranken demnach etwa doppelt so häufig wie Männer. Die Krankheit werde überwiegend zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr festgestellt.

Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung. Die chronische Entzündung stört die Weiterleitung von Nervensignalen, was zu verschiedenen Symptomen führt wie etwa Seh- und Koordinationsstörungen und Taubheitsgefühl in den Händen oder Füßen.