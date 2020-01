500 Traktoren zu Bauerndemo in Schwerin erwartet: Sperrungen

Schwerin. Angesichts der angekündigten Bauern-Demonstration mit mindestens 500 Traktoren am kommenden Freitag (17. Januar) in Schwerin hat die Polizei vor Verkehrsbehinderungen gewarnt. Die meisten Trecker sollen im Süden der Landeshauptstadt parken und nur wenige sollen bis zum Kundgebungsort am Mittag auf dem Alten Garten zwischen Schloss, Staatstheater und Staatskanzlei fahren dürfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ausfallstraßen Crivitzer und Ludwigsluster Chaussee sollen an dem Tag nur einspurig befahrbar sein. Der rechte Fahrstreifen soll als Trecker-Parkplatz dienen. Mecklenburg-Vorpommerns Bauern, aber auch Landwirte aus anderen Bundesländern wollen unter anderem aus Protest gegen die Agrarpolitik des Bundes auf die Straße gehen.