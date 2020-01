Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Demmin

Demmin. Bei einem Arbeitsunfall in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden. Sie stürzten bei Reparaturarbeiten an einem Zelt etwa drei Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Das Zelt stand auf dem Gelände einer Bootsservice-Firma, wo Motorboote manchmal in Zelten untergestellt werden. Die genauen Umstände des Vorfalls würden noch untersucht.