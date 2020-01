Mehrere Waffen in Parchimer Wohnung entdeckt

Parchim. Mehrere Waffen sind in einer Wohnung in Parchim entdeckt worden. Insgesamt 20 Waffen und Waffenteile wurden am Freitagmorgen beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte. Eine Waffe sei schießfähig gewesen. Unter dem Fund waren auch mehrere Schreckschuss- und Luftdruckwaffen, Messer und Säbel. Gegen die beiden 32 und 43 Jahre alten Männer wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Beide besitzen den Angaben zufolge keinen Waffenschein.