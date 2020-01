Mehr als 2200 Briefe von Ernst Barlach zu 150. Geburtstag

Schwerin. Die bislang umfassendste Ausgabe der Briefe des expressionistischen Bildhauers und Dramatikers Ernst Barlach (1870-1938) ist pünktlich zum 150. Geburtstag des Künstlers erschienen. Von den 2215 Briefen in der vierbändigen Edition würden 395 erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin bei der Vorstellung des im Suhrkamp-Verlag erschienenen Werkes der Ernst Barlach Stiftung Güstrow, des Ernst Barlach Hauses Hamburg und der Universität Rostock. Der Projektleiter an der Uni Rostock, Holger Helbig, erklärte, jeder Brief sei neu entziffert worden. Ein junges Wissenschaftlerteam habe umfangreiche, einordnende Kommentare verfasst. Der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit liege nun eine fast vollständige Ausgabe der Briefe Barlachs vor. Zwei Briefe seien erst nach Abschluss der Arbeiten aufgetaucht und konnten nicht mehr aufgenommen werden.