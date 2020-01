Landtagspräsidentin dankt Sternsingern

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Birgit Hesse hat rund 50 Sternsinger aus dem Nordosten empfangen. "Mit diesem Empfang möchte das Parlament den vielen hundert Kindern in unserem Land danken, die mit ihrer Sammelaktion beim Dreikönigssingen Kinderhilfsprojekte unterstützen", sagte Hesse am Dienstag im Schweriner Schloss. "Mit ihrem Engagement erinnern die Sternsinger-Kinder hier bei uns an die Kinder weltweit, die nicht in Frieden leben können. Ich persönlich möchte sie ermutigen, sich auch weiterhin für Schwächere und Hilfsbedürftige einzusetzen."

Nach einer Andacht in der Schlosskirche brachten die Kinder den Segen "20+C+M+B+20" (Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) am Büro der Landtagspräsidentin an. In den Tagen um den 6. Januar - das kirchliche Dreikönigsfest - ziehen etwa 1000 als "Heilige drei Könige" gekleidet Kinder durch Mecklenburg-Vorpommern. Die Aktion geht von der katholischen Kirche aus. Im Rahmen der Sternsingeraktion haben die Mädchen und Jungen im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 155 000 Euro für Kinder in den armen Ländern der Erde gesammelt. Bundesweit kamen bei der Sternsingeraktion 2019 mehr als 50 Millionen Euro zusammen.