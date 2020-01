Unbekannte stehlen Zubehör aus Segelyachten auf Rügen

Dranske. Unbekannte haben aus mehreren Segelyachten auf Rügen Bootszubehör im Wert von rund 78 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen die Täter in 19 Boote ein, die über den Winter im ehemaligen Marinehafen lagern. Gestohlen wurden unter anderem Schiffsnavigationsgeräte, Multifunktionsanzeigen, Heizgeräte und Dieselpumpen. Laut Polizei spricht vieles für ein professionelles Vorgehen. So müssen die Täter Leitern dabei gehabt haben. Die Diebe sollen zwischen dem 29. Dezember und dem 6. Januar zugeschlagen haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf ungewöhnliche Beobachtungen von Fahrzeugen oder Personen.