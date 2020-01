Jeder vierte Viertklässler kann nicht schwimmen

Schwerin. Jedes vierte Kind kann am Ende der Grundschule nicht schwimmen. Im vergangenen Sommer schafften von den 11 715 Viertklässlern an den öffentlichen Schulen Mecklenburg-Vorpommerns 3233 oder 27,6 Prozent nicht einmal das Seepferdchen-Abzeichen, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage (Drs. 7/4450) der Linken-Fraktion im Landtag hervorgeht.

Für das Seepferdchen muss man nach einem Sprung vom Beckenrand 25 Meter schwimmen und außerdem einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser heraufholen. An den privaten Grundschulen war der Anteil der Viertklässler ohne Seepferdchen mit 17,5 Prozent geringer. Allerdings müssen die Daten der Grundschulen in freier Trägerschaft laut Ministerium nicht vollständig sein.

Die Linke kritisierte, dass es zu wenige Schwimmlehrer in MV gebe. "Ob ein Kind schwimmen kann oder nicht, entscheidet im schlimmsten Fall über Leben und Tod", sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Dienstag. Die Verantwortung dürfe nicht allein auf die Eltern abgewälzt werden, denn Schwimmunterricht sei Bestandteil des Lehrplans. Oldenburg forderte ein Schwimmlernprogramm, mit dem jedes Kind in Mecklenburg-Vorpommern spätestens nach der vierten Klasse gelernt hat, sicher zu schwimmen. "Das derzeitige Landesprogramm mit seinen 25 000 Euro wird für die 40 000 Kinder ohne sichere Schwimmkenntnisse keine Besserung bringen", so Oldenburg.

Um zu mehr Schwimmlehrern zu kommen, ist das Ministerium der Antwort zufolge mit der Universität Rostock für einen Kurs im Gespräch, der angehenden Grundschullehrern, die nicht den Bereich Sport belegen, den Erwerb eines Zertifikates ermöglichen würde. "Notwendige konkrete Absprachen hierzu befinden sich derzeit noch in der Abstimmung", hieß es dazu.