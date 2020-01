Winter-Vogelzählung in Park und Garten am Wochenende

Schwerin. Bei einer großen wissenschaftlichen Mitmachaktion sind Vogelfreunde in ganz Deutschland von Freitag bis Sonntag zur Zählung der Wintervögel in Park und Garten aufgerufen. Bei der "Stunde der Wintervögel" wird eine Stunde lang gezählt, was ums Futterhaus flattert oder vom Balkon aus oder im Garten am Haus zu sehen ist, teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Montag mit.

"Von jeder Art wird die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist", erklärte Nabu-Sprecherin Manuela Heberer. Mancherorts veranstaltet die Umweltorganisation Aktionen zur gemeinsamen Vogelbestimmung, zum Beispiel in Schwerin, Stuer, Kühlungsborn und Rerik. Die Beobachtungen können unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 20. Januar gemeldet werden. Auch telefonische Meldungen seien möglich (0800-1157-115).

Die Aktion findet bereits zum zehnten Mal statt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich bundesweit mehr als 138 000 Vogelfreunde, wie es hieß. In Mecklenburg-Vorpommern zählten den Angaben zufolge knapp 3300 Naturinteressierte mehr als 98 000 Vögel in über 2000 Gärten und Parks. Am häufigsten wurden demnach Haussperling, Feldsperling und Kohlmeise gesichtet.