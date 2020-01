Versuchter Raubüberfall auf Postfiliale in Laage

Laage. Ein Mann hat in Laage im Landkreis Rostock versucht, eine Postfiliale zu überfallen. Mit einem Tuch vermummt betrat er am Freitag die Filiale und forderte mit einem waffenähnlichen Gegenstand die Herausgabe der Einnahmen, wie die Polizei mitteilte. Er verstaute das Geld in einem Beutel. Dann entschied er sich den Angaben nach aber um, gab das Geld zurück, entschuldigte sich und flüchtete durch die Hintertür. Die Polizei ermittelt wegen des Versuchs der räuberischen Erpressung. Zu den genauen Hintergründen machte sie keine weiteren Angaben.