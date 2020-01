Regen, milde Temperaturen und freundlich am Wochenende

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern steht ein regnerisches Wochenende bevor. Im Laufe des Samstags zieht Regen von Norden nach Süden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte. Nach morgendlichem Regen werden sich die Wolken zum Nachmittag voraussichtlich auflockern. Jedoch bleibt es den Samstag über windig bei Höchsttemperaturen von 6 Grad Celsius in Schwerin, so die Prognose. Der Wind lasse aber laut DWD-Aussichten schon in der Nacht zum Sonntag nach. Am Sonntag werde es morgens mit sonnigen Abschnitten recht freundlich in Mecklenburg-Vorpommern. Auch Sonntag werden voraussichtlich Temperaturen von 6 Grad in Schwerin erreicht.