Einbruch in Notarbüro: Passant findet aufgebrochenen Tresor

Waren. Ein aufmerksamer Neujahrsspaziergänger hat die Polizei auf die Spuren eines Einbruches in ein Notarbüro in Waren an der Müritz gebracht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, fand der Passant im Wald bei Federow am 1. Januar einen aufgebrochenen Tresor. Dieser stammte aus einem Notarbüro in der Nachbarstadt Waren, in das vermutlich zwischen dem 30. Dezember 2019 und 1. Januar 2020 eingebrochen wurde. Ermittler fanden heraus, dass die Täter über die Balkontür an der Rückseite des Hauses eingedrungen waren und einen Stahlblechschrank aufgehebelt haben.