Himmelslaternen seit zehn Jahren verboten

Schwerin. Sogenannte Himmelslaternen, die vermutlich den verheerenden Brand des Affenhauses im Zoo von Krefeld (Nordrhein-Westfalen) ausgelöst haben, sind in Mecklenburg-Vorpommern seit zehn Jahren verboten. Wer die Papiertüten mit einem Feuer im Innern trotzdem aufsteigen lässt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen, betonte das Innenministerium am Donnerstag in Schwerin mit. "Eine Lockerung der Verordnung, wie einige Nachrichtendienste berichteten, ist nicht erfolgt!", stellte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) klar. "In Mecklenburg-Vorpommern ist es weiter ohne Ausnahme verboten, Himmelslaternen aufsteigen zu lassen."

Teilweise war nach dem Brand im Krefelder Zoo, bei dem 30 Tiere starben, berichtet worden, Himmelslaternen dürften in Mecklenburg-Vorpommern aufsteigen. Kriminalhauptkommissar Gerd Hoppmann von der Polizei Krefeld entschuldigte sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz für die falsche Information vom Vortag.