Im Prozess um Messerattacke Plädoyers erwartet

Neubrandenburg. Am Landgericht Neubrandenburg wird heute ab 10.00 Uhr der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke fortgesetzt. Dabei will die Kammer einen psychiatrischen Gutachter sowie die Plädoyers beider Seiten hören. Der Angeklagte soll einen 33-jährigen Bekannten am 21. Juni vor einem Einkaufscenter in Neubrandenburg im Streit mit einem Messer lebensbedrohlich am Hals verletzt haben. Das Opfer musste notoperiert werden und überlebte nach Einschätzung eines Gutachters nur knapp. Die Kammer hatte die Anklage, die anfangs auf versuchten Totschlag lautete, zuletzt aber auf gefährliche Körperverletzung reduziert.

Der angeklagte Neubrandenburger schwieg bisher vor Gericht. Mehrere Zeugen hatten angegeben, dass das betrunkene Opfer den Angeklagten zuerst mit einem Messer angegriffen haben soll.