CDU-Politiker sieht in Tempolimit Nachteil für Pendler

Schwerin. Der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler hat den Forderungen der SPD nach einem flächendeckenden Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen eine klare Abfuhr erteilt. Eine solche Beschränkung bringe vor allem auch für Bewohner ländlicher Regionen Nachteile: "In Mecklenburg-Vorpommern muss man naturgemäß oft sehr lange Distanzen zurücklegen. Unnötige Geschwindigkeitsbegrenzungen führen nur zu zusätzlichem Frust bei Pendlern", erklärte Eifler am Freitag in Schwerin.

Er warf der SPD vor, mit ihrem Vorstoß lediglich Schlagzeilen produzieren zu wollen. "Wenn einem nichts mehr einfällt, fordert man Tempo 130, eine typische politische Ersatzhandlung. Jeder weiß, dass es dafür keine Mehrheit gibt", sagte Eifler unter Verweis auf eine Abstimmung zu dem Thema jüngst im Bundestag.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte diese Woche bekräftigt, im neuen Jahr erneut mit der Union über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen sprechen zu wollen. Zuvor hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor einer neuen Debatte in der großen Koalition über ein Tempolimit gewarnt.

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, der Grünen-Politiker Cem Özdemir, hielt der SPD Symbolpolitik vor. "Die SPD hätte die Möglichkeit gehabt, unserem entsprechenden Antrag im Bundestag zuzustimmen", sagte Özdemir der "Rheinischen Post" (Freitag). "Jetzt das Thema hochzuziehen, wissend, dass die Union nicht mitmachen wird, ist reine Symbolpolitik." In der Sache aber habe die SPD mit ihrer Forderung nach einem generellen Tempolimit Recht. "Die Einführung einer Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen in Deutschland hätte nur Vorteile: weniger Verkehrstote, sofortiger Klimaschutz und praktisch keine Kosten."